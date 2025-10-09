Mercoledì 8 Ottobre 2025

Mercoledì 8 Ottobre 2025

Rosalba Carbutti
9 ott 2025
Raid russi sulla regione ucraina di Sumy, almeno 3 morti

Due i feriti negli attacchi iniziati ieri sera

Almeno tre persone sono morte e altre due sono rimaste ferite in raid con droni e bombe guidate iniziati ieri sera sulla regione ucraina di Sumy. Lo rende noto il governatore Oleh Hryhorov, citato dai media di Kiev.

Una serie di "massicci attacchi nemici" ha preso di mira le comunità rurali della regione causando vittime e distruggendo infrastrutture civili, ha spiegato Hryhorov. Le bombe hanno colpito le comunità di Stepanivka, Mykolaivka, Velyka Pysarivka, Bilopillia, Komyshanka e Sumy. Le vittime sono tre uomini di 40, 65 e 66 anni.

Il volume di droni russi - spiegano le autorità locali - ha sopraffatto le unità di difesa aerea ucraine, che non sono state in grado di intercettarli tutti. Un'allerta aerea è ancora attiva nella regione.

