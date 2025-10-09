Mercoledì 8 Ottobre 2025

Mercoledì 8 Ottobre 2025

Albanese spacca anche la sinistra
Trump,Israele e Hamas hanno firmato la prima fase del piano pace
Trump,Israele e Hamas hanno firmato la prima fase del piano pace

Sono molto orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno entrambi sottoscritto la prima fase del nostro piano di pace, "tutte le parti saranno trattate equamente! Questo è un grande giorno per il mondo arabo e musulmano, Israele, tutte le nazioni circostanti e gli Stati Uniti d'America, e ringraziamo i mediatori di Qatar, Egitto e Turchia, che hanno collaborato con noi per rendere possibile questo evento storico e senza precedenti. benedetti gli operatori di pace!". Lo scrive Donald Trump su Truth.

