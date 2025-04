Mette Fredriksen in Groenlandia: supporto alla sovranità tra pressioni USA

La Premier danese Mette Fredriksen è arrivata oggi in visita ufficiale a Nuuk, il cuore politico della Groenlandia per la prima volta in seguito al ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca: "Ho visto la discussione che si è svolta e vorrei dire a tutti i groenlandesi che ho un solo desiderio: fare tutto il possibile per prendermi cura di questo meraviglioso Paese e sostenere la Groenlandia in una situazione davvero difficile", ha dichiarato Fredriksen, al suo arrivo sull'isola artica.

Nonostante le pressioni da Washington, la Premier ha deciso di aspettare fino a quando si fosse concluso il periodo elettorale e formato un nuovo governo a Nuuk prima di andare in visita. "Dobbiamo essere uniti in questo momento davvero, davvero difficile che la Groenlandia sta attraversando. Quando la Groenlandia si trova in una situazione difficile, il Regno di Danimarca e quindi anche l'Europa si trovano in una situazione difficile", ha aggiunto Fredriksen, riportata dall'agenzia di stampa danese, Ritzau.

"A prescindere dalle discussioni che potremo avere lungo il percorso sulla nostra Unione e sulle relazioni tra Groenlandia e Danimarca, è chiaro che con la pressione degli americani sulla Groenlandia in relazione alla sovranità, ai confini e al futuro, dobbiamo restare uniti", ha sottolineato Fredriksen, che sarà in visita in fino al 4 aprile.