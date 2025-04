Meta utilizzerà i dati pubblici per migliorare l'intelligenza artificiale, modulo per opporsi disponibile

Dopo l'annuncio del 14 aprile, Meta ha iniziato ad inviare agli utenti iscritti alle sue piattaforme gli avvisi che riguardano l'uso dei dati pubblici per allenare la sua intelligenza artificiale, "svilupparla e migliorarla". E' compreso anche un modulo con cui ci si può opporre.

"Ti comunichiamo che useremo le tue informazioni pubbliche come post e commenti provenienti da account di persone di età pari o superiore a 18 anni. Ciò comprende tutte le informazioni pubbliche che hai condiviso sui prodotti di Meta dalla creazione del tuo account. Useremo inoltre le tue interazioni con le funzioni dell'IA in Meta - scrive la società di Mark Zuckerberg - Useremo queste informazioni sulla base dei legittimi interessi per sviluppare e migliorare l'IA in Meta".

Esempi di informazioni pubbliche sono post, commenti, foto e relative didascalie. Verranno usate anche le interazioni degli utenti con Meta AI come le domande e le richieste fatte su Instagram e Messenger, non quelle su WhatsApp. Sono esclusi i messaggi privati scambiati con amici e familiari.

Gli utenti hanno il diritto di opporsi all'uso delle proprie informazioni per allenare l'IA di Meta, compilando un modulo contenuto nell'avviso ad un determinato link. "Se presenti un'opposizione, riceverai un'e-mail a conferma che non useremo le tue interazioni con le funzioni dell'IA in Meta o le tue informazioni pubbliche provenienti dai prodotti di Meta per lo sviluppo e il miglioramento dei modelli di IA generativa dell'IA in Meta".

La società avvisa che, nonostante l'opposizione, potrà comunque trattare le informazioni che riguardano un utente se le informazioni appaiono "in una immagine condivisa con tutti", oppure se un utente è menzionato in un post o una didascalia che "qualcun altro condivide sui prodotti" della società.