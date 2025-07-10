Meloni, sostegno a Kiev, importante cooperazione su Difesa

Giovedì 9 Ottobre 2025

Il Nobel un colpo alle dittature

Carmine Pinto
Ultima oraMeloni, sostegno a Kiev, importante cooperazione su Difesa
10 lug 2025
'Sosterremo l'eroica resistenza del popolo ucraino'

"L'Italia continuerà a sostenere l'eroica resistenza del popolo ucraino, come ha fatto finora a 360 gradi" anche con la "cooperazione tra le nostre industrie della difesa, tra i temi che abbiamo trattato, che diventa sempre più centrale e su cui vogliamo continuare a investire. Sappiamo quanto è importante permettere all'Ucraina di continuare a difendersi, soprattutto dagli attacchi sempre più brutali con cui la Russia continua a colpire i civili". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa assieme al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo l'incontro bilaterale a margine della Conferenza sulla ripresa dell'Ucraina, a Roma.

