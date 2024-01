Meloni, Pd mi chiede di Mussolini ma non dà conto su Degni...

"Mi ha colpito che la segretaria del Pd, che ha nominato Degni con Gentiloni, non abbia ritenuto di dire su questo fatto un parola. Schlein dice sempre che prima non c'era lei. A me chiedono conto di quello che faceva Mussolini, a loro non puoi chiedere conto di quello che il Pd faceva un anno fa, siamo seri...". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite della puntata di Quarta repubblica, in onda questa sera su Rete4, commentando la vicenda del giudice della Corte dei conti sotto indagine disciplinare per le esternazioni sui social contro il governo.