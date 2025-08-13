Lunedì 11 Agosto 2025

Griglia invertita? Andiamoci piano

Leo Turrini
Griglia invertita? Andiamoci piano
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Samir HulilehUcraina RussiaTaglio Irpef simulazioniAccordi prematrimonialiMeteo Ferragosto
Acquista il giornale
Ultima oraCnn, incontro Trump-Putin in base militare Anchorage
13 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Cnn, incontro Trump-Putin in base militare Anchorage

Cnn, incontro Trump-Putin in base militare Anchorage

a Elmendorf-Richardson, a 10 chilometri dalla città

a Elmendorf-Richardson, a 10 chilometri dalla città

a Elmendorf-Richardson, a 10 chilometri dalla città

L'incontro fra Donald Trump e Vladimir Putin si terrà nella base militare di Elmendorf-Richardson, a meno di dieci chilometri da Anchorage, riporta la Cnn.

Secondo l'emittente Usa, la base è l'unica in Alaska ad avere i requisiti di sicurezza, anche se la Casa Bianca sperava di evitare di dare l'immagine di ospitare il presidente russo in una base militare americana.

La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, si era limitata ieri ad affermare che l'incontro si terrà ad Anchorage, senza precisare il luogo.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata