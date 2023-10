Meloni atterra a Maputo per la visita in Mozambico e Congo

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è atterrata a Maputo, in Mozambico, per una missione che nell'arco della giornata la porterà anche in Repubblica del Congo. La premier è stata accolta dall'ambasciatore Gianni Bardini.Partecipa alla doppia visita, focalizzata sulla collaborazione in campo energetico, anche l'ad di Eni Claudio Descalzi. Il programma prevede alle 10 l'incontro con presidente della Repubblica del Mozambico Filipe Nyusi e a seguire dichiarazioni alla stampa congiunte. Attorno alle 12.50, la premier al porto di Maputo visiterà il cacciatorpediniere Durand de la Penne della Marina militare italiana, insieme al ministro della Difesa del Mozambico Cristovao Artur Chume. Subito dopo è prevista la partenza del volo della delegazione italiana da Maputo a Brazzaville, dove attorno alle 18 si svolgerà l'incontro fra Meloni e il presidente della Repubblica del Congo Denis Sassou Nguesso, a cui parteciperà anche il primo ministro Anatole Collinet Makosso. Dopo la cena offerta dalla presidenza del Congo, in serata il programma prevede la partenza di Meloni per Roma.