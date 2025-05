Mediolanum: utile netto in crescita del 10% nel primo trimestre 2025

Mediolanum archivia il primo trimestre con un utile netto di 243,3 milioni, in crescita del 10% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, anche grazie ai positivi effetti di mercato registrati in particolare nei primi due mesi dell'anno.

Il totale delle masse gestite e amministrate è pari a 140,30 miliardi, risultando in incremento dell'1% dalla fine del 2024.

La raccolta netta totale è stata positiva per 3,77 miliardi, in crescita del 23% rispetto al primo trimestre 2024, mentre la raccolta netta gestita ha raggiunto 2,01 miliardi, risultato pari al 71% in più.

"Un elemento particolarmente significativo è rappresentato dalla raccolta netta gestita che, includendo anche il mese di aprile - il miglior mese di sempre con un 1,13 miliardi - supera i 3,1 miliardi di euro", evidenzia l'ad Massimo Doris.