Nove persone, tra cui un bambino, sono state uccise in due attacchi separati dell'esercito israeliano (Idf) nella Striscia di Gaza: lo riporta l'agenzia di stampa palestinese Quds News Network. Secondo questa fonte, almeno otto persone sono morte e molte altre sono rimaste ferite in un raid contro un'abitazione a Khan Younis, mentre un bambino è stato ucciso in un bombardamento di una casa nel quartiere Zeitoun di Gaza City.