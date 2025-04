McLaren domina le seconde libere del GP dell'Arabia Saudita con Norris al top

McLaren dominante nelle seconde libere del Gran Premio dell'Arabia Saudita. Sul circuito cittadino di Gedda, Lando Norris segna il miglior tempo assoluto in 1'28''267 davanti al compagno di scuderia Oscar Piastri (+0''163) ed alla Red Bull di Max Verstappen (+0''280). Quarta la Ferrari di Charles Leclerc (+0''482) che ha preceduto la Williams dell'ex compagno di squadra a Maranello Carlos Sainz (+0''675). Solo settima la prima delle due Mercedes con George Russell (+0''706), mentre chiude con l'undicesimo tempo Kimi Antonelli (+0''975). Lontanissima la Ferrari di Lewis Hamilton fuori dalla top ten in tredicesima posizione (+1''104). Nel finale delle libere 2 incidente senza conseguenze per la Red Bull di Yuki Tsunoda (sesto tempo) che di fatto mette fine alla sessione con una decina di minuti di anticipo.