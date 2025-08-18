Agcm multa Enel X e Enel X Way per abuso posizione ricariche

L'Antitrust ha inflitto a Enel X e Enel X Way Italia, in solido, la sanzione amministrativa pecuniaria di 2.305.102,35 euro per abuso di posizione dominate nel settore della mobilità elettrica, in particolare il segmento relativo alla ricarica su suolo pubblico. "Le condotte poste in essere da Enel X Way Srl (poi confluita in Enel X Srl) ed Enel X Way Italia Srl, consistenti in una condotta di compressione dei margini, con possibili effetti escludenti degli operatori concorrenti nel mercato della fornitura dei servizi di ricarica agli utenti finali (MSP o EMP), costituiscono un abuso di posizione dominante", scrive l'Agcm nell'ultimo bollettino.

"Prendendo atto dell'esito dell'istruttoria dell'Agcm per presunti comportamenti abusivi, Enel X ed Enel X Way Italia precisano di non condividere le conclusioni raggiunte, ritenendo che queste avrebbero dovuto tenere adeguatamente in considerazione lo stato embrionale del settore e le peculiarità del periodo interessato dal procedimento, con particolare riferimento all'aumento straordinario e imprevedibile dei prezzi dell'energia elettrica", replicano le due società.

"La mobilità elettrica mantiene per le società un'alta valenza strategica ai fini del raggiungimento degli obiettivi europei di decarbonizzazione, come dimostrano gli importanti investimenti sostenuti in questi anni per dotare il Paese di un' adeguata rete infrastrutturale", sottolineano. "Enel X ed Enel X Way Italia restano convinte della piena legittimità della condotta tenuta e sono confidenti di poter far valere le proprie ragioni nelle sedi opportune", concludono le due società.