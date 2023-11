Mattarella, Sovranità Nazionale, nessun problema

Non bisogna "contrapporre" la sovranità europea e quella nazionale, poiché ciò sarebbe "un falso dilemma", ha spiegato oggi a Roma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante l'incontro con il Presidente della Repubblica Ceca, Petr Pavel. "Esiste infatti una sovranità nazionale di bandiera, che non incide sui reali problemi, e una sovranità condivisa, che rispetta le specificità e le culture dei singoli paesi, ma che è in grado di offrire il proprio contributo sulle grandi questioni internazionali", ha aggiunto il Capo dello Stato.