Le associazioni combattentistiche svolgono un ruolo prezioso nel mantenere viva la memoria "non come un feticcio consegnato al solo ricordo" ma come consapevolezza civile e "responsabilità quotidiana. "Rendiamo onore ai protagonisti di quegli eventi". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale le associazioni combattentistiche e d'arma.