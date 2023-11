Mattarella in Corea del Sud, iniziata visita a Seul Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Seul per una visita di Stato di tre giorni in Corea del Sud. Accompagnato dalla figlia Laura, proseguirà poi per Tashkent per colloqui politici con l'Uzbekistan. Domani incontrerà il presidente coreano Yoon Suk-yeol.