Marco Rubio esorta India e Pakistan a ristabilire comunicazioni per evitare escalation

Il Segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha esortato India e Pakistan a ristabilire linee di comunicazione dirette per "evitare qualsiasi errore di calcolo" nel loro conflitto in escalation, ha affermato sabato il Dipartimento di Stato. In separate telefonate con i ministri degli esteri delle due potenze nucleari asiatiche, Rubio "ha sottolineato che entrambe le parti devono individuare metodi per ridurre l'escalation e ristabilire una comunicazione diretta per evitare qualsiasi errore di calcolo", ha affermato la portavoce del Dipartimento di Stato Tammy Bruce. Rubio ha esortato Delhi e Islamabad a trovare soluzioni per una de-escalation del conflitto e ha offerto l'assistenza degli Stati Uniti per avviare colloqui costruttivi al fine di evitare futuri conflitti.