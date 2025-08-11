De Carlo (Fdi), su lista Zaia in Veneto da parte mia nulla osta

La 'lista Zaia' alle prossime regionali in Veneto è uno dei temi del confronto del centrodestra - che non ha ancora scelto il candidato - ma per il senatore veneto di Fdi Andrea De Carlo non vi sarebbe alcun problema nello schierarla. "Da parte mia nulla osta alla Lista Zaia, mai espressa contrarietà" dice in una intervista al 'Gazzettino' De Carlo, indicato come papabile governatore nel caso Giorgia Meoni chiedesse il Veneto per il suo partito.

"Io ho sempre detto che mi occupo della lista di Fratelli d'Italia e che dell'assetto della Lega si occuperà la Lega. Certo, se io avessi un fuoriclasse come Zaia lo metterei capolista di Fratelli d'Italia" ragiona De Carlo. "Troverei singolare - aggiunge - che la Lega, che ultimamente non gode di così grandi consensi, decidesse di disperderli proponendo due liste, perché sarà anche vero che per Zaia voterebbero pure elettori non del centrodestra, ma principalmente si tratta di leghisti".