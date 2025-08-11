Lunedì 11 Agosto 2025

Il Ponte oltre la politica

Gabriele Canè
Il Ponte oltre la politica
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Taglio IrpefBotulino friarielliVertice AlaskaSinner CincinnatiAnticiclone e caldo
Acquista il giornale
Ultima oraDe Carlo (Fdi), su lista Zaia in Veneto da parte mia nulla osta
11 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. De Carlo (Fdi), su lista Zaia in Veneto da parte mia nulla osta

De Carlo (Fdi), su lista Zaia in Veneto da parte mia nulla osta

'Troverei singolare che la Lega proponesse due sue liste'

'Troverei singolare che la Lega proponesse due sue liste'

'Troverei singolare che la Lega proponesse due sue liste'

La 'lista Zaia' alle prossime regionali in Veneto è uno dei temi del confronto del centrodestra - che non ha ancora scelto il candidato - ma per il senatore veneto di Fdi Andrea De Carlo non vi sarebbe alcun problema nello schierarla. "Da parte mia nulla osta alla Lista Zaia, mai espressa contrarietà" dice in una intervista al 'Gazzettino' De Carlo, indicato come papabile governatore nel caso Giorgia Meoni chiedesse il Veneto per il suo partito.

"Io ho sempre detto che mi occupo della lista di Fratelli d'Italia e che dell'assetto della Lega si occuperà la Lega. Certo, se io avessi un fuoriclasse come Zaia lo metterei capolista di Fratelli d'Italia" ragiona De Carlo. "Troverei singolare - aggiunge - che la Lega, che ultimamente non gode di così grandi consensi, decidesse di disperderli proponendo due liste, perché sarà anche vero che per Zaia voterebbero pure elettori non del centrodestra, ma principalmente si tratta di leghisti".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata