L'utile netto di Rcs aumenta a 33,9 milioni in sei mesi

Nel primo semestre Rcs MediaGroup ha visto crescere l'utile netto a 33,9 milioni (da 30,3 milioni), l'ebit a 51,1 milioni (da 44,9 milioni) e l'ebitda a 77,7 milioni (da 70,5 milioni) mentre i ricavi si sono assestati a 434,1 milioni (da 439,2) con ricavi digitali pari al 23,6% del totale. Nel solo secondo trimestre i ricavi sono aumentati del 2% a 5 milioni. A fine giugno le testate del gruppo hanno raggiunto una customer base digitale attiva che supera 1,1 milioni di abbonamenti, 633 mila per Corriere della Sera, primo quotidiano italiano in edicola, 227 mila per la Gazzetta dello Sport, 148 mila per El Mundo e 96 mila per Expansion. Il gruppo editoriale di Urbano Cairo si conferma il primo editore online in Italia con un dato aggregato di 31,2 milioni di utenti unici medi mensili (Audicom - dati a maggio 2024).