Lufthansa riprende i voli per Tel Aviv dal 1 febbraio dopo l'accordo sulla tregua

Lufthansa riprende dal 1 febbraio i collegamenti aerei con Tel Aviv. Lo ha confermato all'ANSA un portavoce della compagnia aerea. La ripresa dei collegamenti, all'indomani dell'accordo sulla tregua, vale per tutto il gruppo, e dunque anche per le filiali Austrian Airlines, Swiss, Brussels Airlines ed Eurowings, ha aggiunto il portavoce. Il piano voli è in via di lavorazione, anche per consentire le prenotazioni. La sospensione dei collegamenti con Teheran e Beirut, invece, sarà mantenuta.