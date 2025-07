L'Ucraina entra ufficialmente nella Cpi, è il 125/mo Paese

L'Ucraina è entrata oggi ufficialmente a far parte della Corte penale internazionale (Cpi) con una cerimonia presso la sede all'Aja: è il 125esimo Paese a ratificare lo Statuto di Roma. Durante la cerimonia, la presidente della Cpi, la giudice Tomoko Akane, ha consegnato all'ambasciatore di Kiev nei Paesi Bassi Andriy Kostin un'edizione speciale dello Statuto di Roma, come simbolo dell'impegno a favore dello Stato di diritto. "Aderendo allo Statuto di Roma, l'Ucraina entra a far parte della comunità delle nazioni impegnate a porre fine all'impunità per i crimini più gravi che preoccupano la comunità internazionale", ha detto Akane.