Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 107 punti, dai 108 punti della vigilia. Il rendimento del decennale italiano scende di sette punti base al 3,54%. In flessione anche i tassi degli altri titoli di stato europei, in vista delle decisioni della Fed. Il decennale tedesco scende al 2,47%, quello spagnolo al 3,12% ed il francese al 3,19 per cento.