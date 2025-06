Record di ascolti per la finale del Roland Garros su Warner Bros Discovery

Record storico per la finale del Roland Garros. Si tratta del programma Warner Bros Discovery più visto di sempre. Sul Nove la finalissima tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è stata vista da 3 milioni 612mila spettatori (27.4%) che con il simulcast di Eurosport sono saliti a 5 milioni 25mila spettatori (38%). Per il portfolio si tratta del miglior dato di sempre nelle 24 ore (24% di share). Record nell'intera giornata per Nove (12.7%) e Eurosport (5.3%).