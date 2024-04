L'ex vicepresidente dell'Ecuador Glas trasferito in carcere

L'ex vicepresidente dell'Ecuador Jorge Glas, 54 anni, arrestato nella notte con un blitz nell'ambasciata messicana dove aveva trovato rifugio, è stato trasferito nel carcere di massima sicurezza La Roca, a Guayaquil. Lo si legge in una nota dell'agenzia penitenziaria statale. Glas, uno degli uomini forti del presidente progressista Rafael Correa (2007-2017), dalla fine del suo mandato è stato più volte in carcere per condanne e accuse di corruzione, che lui ha denunciato come persecuzione politica. L'uomo è attualmente accusato di appropriazione indebita di fondi pubblici nell'ambito di un'inchiesta sulla ricostruzione della provincia costiera di Manabí, la più colpita nel grave terremoto del 2016.