La Camera discuterà la prossima settimana, ma in coda nel calendario

La Ratifica del Mes rimane nel calendario dell'Aula della Camera per la prossima settimana, come emerso dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Il testo è presente nell'ordine del giorno della settimana prima di Natale, dopo il ddl Concorrenza, una deliberazione della Giunta per le Autorizzazioni, la legge di delegazione europea e il ddl in materia agroalimentare. Da qui, si teme in ambienti parlamentari che possano esserci ulteriori rinvii.