Kiev, 157 droni russi e missili sull'Ucraina, almeno 7 morti

Almeno sette civili sono stati uccisi nelle in Ucraina, cinque fra le regioni di Donetsk e Kherson e due nella città di Kharkiv, rispettivamente nell'est, nel sud e nel nord-est, a causa dei bombardamenti russi. Lo affermano le autorità, ripresa dai media ucraini, che, citando l'aeronautica militare, scrive che durante la notte le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con almeno 157 droni e 4 missili S-300, colpendo in almeno 19 punti, mentre le forze di difesa hanno abbattuto finora 98 droni. Altri 19 sono andati persi dalle tracce radar o sono caduti in zone aperte.

Secondo le autorità, Mosca ha colpito infrastrutture critiche e sociali, in particolare aree residenziali, danneggiando 5 grattacieli e 6 abitazioni private. Colpito pesantemente dai droni anche il porto fluviale di Mykolaiv, capoluogo dell'omonima regione meridionale sull'estuario del fiume Bug, creando danni ma senza però fare vittime.