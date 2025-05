Israele e Hamas riprendono i negoziati per la liberazione degli ostaggi a Gaza

Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha dichiarato in una nota del suo ufficio che la delegazione di Hamas a Doha ha annunciato la ripresa dei negoziati sull'accordo per la liberazione degli ostaggi. La dichiarazione riferisce che, con l'avvio dell'operazione 'Carri di Gedeone' condotta dall'Idf nella Striscia di Gaza, la delegazione di Hamas ha annunciato un ritorno ai negoziati, "in contrasto con la posizione recalcitrante assunta fino a quel momento".