Inzaghi, contro il Torino servirà un'ottima Inter

"Sicuramente dopo la sosta la preparazione delle partite non è semplice, ho avuto i giocatori mercoledì, i sudamericani sono tornati ieri. Sappiamo che incontreremo un'ottima squadra con un allenatore che è al suo terzo anno con loro: domani servirà un'ottima Inter". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervistato da InterTv alla vigilia della sfida contro il Torino. "Stiamo lavorando tanto sull'organizzazione difensiva - ha aggiunto il tecnico vicecampione d'Europa -, sappiamo che stiamo facendo bene, ma dobbiamo migliorare ancora. Nell'ultima partita abbiamo concesso due gol chiaramente evitabili: dobbiamo migliorarci ogni giorno e continuare in questo modo, con tutta la squadra che partecipa alla fase di non possesso".