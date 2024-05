Incidente in cantiere metro a Napoli, un morto e due feriti

Un incidente sul lavoro si è verificato in un cantiere della metropolitana di Napoli in zona Capodichino: un operaio, di 63 anni, è morto e due sono rimasti feriti. Gli operai sarebbero stati travolti dal cedimento del terreno durante i lavori per la nuova metro tra Capodichino e Poggioreale. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco. Per quanto riguarda le condizioni dei feriti, un operaio di 54 anni ha riportato un trauma cranico ed è incosciente; è ricoverato all'ospedale del mare in codice rosso. L'altro ferito è un 59enne, ora sotto shock, ha riportato una contusione a un gamba ed è al Cardarelli in codice rosso.