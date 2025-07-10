Incendio in campeggio a Castiglione Pescaia,600 evacuati

Forte incendio con 600 persone evacuate da un campeggio a Castiglione della Pescaia (Grosseto), in località Rocchette. Secondo prime informazioni il fuoco sarebbe partito da un'avaria a un dissalatore. Sul posto volontari e i vigili del fuoco. Ci sono anche due elicotteri antincendio in volo. Le fiamme hanno provocato la deflagrazione di alcune bombole del gas. Il fuoco si sta allargando alla pineta intorno.

Su disposizione della prefettura i turisti vengono evacuati al palazzetto dello sport dove si sta allestendo un punto di raccolta, con acqua e zone d'ombra. Usati per trasferirli mezzi di Autolinee Toscane e scuolabus del Comune. "Ci stanno arrivando in soccorso le autobotti dell'Esercito - spiega la sindaca di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi - Stiamo allestendo un punto di accoglienza a Casa Mora, con acqua e sali minerali, che ci ha donato Conad", il fuoco "sta prendendo la pineta, siamo tutti sul posto".

Nelle vicinanze ci sono anche abitazioni e altre strutture turistiche dietro la spiaggia. Le fiamme stanno interessando una pineta storica. Oltre ai due elicotteri della Regione, è in azione un terzo dei Vigili del fuoco. Schierate numerose autobotti per difendere gli edifici dalle fiamme.

Sempre nella provincia di Grosseto, ma in altro versante, c'è stato oggi un altro incendio a Granai di Cinigiano dove le fiamme hanno colpito una vasta porzione di terreno collinare a bosco. Sono intervenuti due elicotteri del sistema regionale e squadre dell'Unione comuni Amiata Sud e del volontariato Antincendi boschivi. Le fiamme sono state dichiarate sotto controllo.