Accordo imminente su Gaza, ultimi veti pronti a cadere

Roma, 9 ottobre 2025 – Parola d’ordine: ottimismo. A Sharm el-Sheikh sono nel clou i negoziati fra Israele e Hamas per la fine degli attacchi e il rilascio degli ostaggi. Il Qatar ha parlato di un accordo entro domani ma le trattative sembrano aver subito un’ulteriore accelerata, tanto che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe già approvato il post da pubblicare sul suo profilo Truth per annunciare la pace. Un funzionario israeliano citato dal giornalista di Axios, Barak Ravid, ha affermato che un’intesa potrebbe essere raggiunta già oggi. Intanto sulla Striscia di Gaza si continua a morire. Secondo Hamas, nelle scorse ore sono decedute ancora 8 persone e ne sono state ferite 61. Stando alle cifre dell’organizzazione terroristica, dal 9 ottobre 2023, quando è iniziata la risposta di Israele al massacro del 7 ottobre, le vittime sono state oltre 67mila.

Trattativa a oltranza

A Sharm el-Sheikh, dove si stanno tenendo i colloqui, tutte le parti ripetono, quasi come un mantra a cui bisogna credere, che il clima è molto positivo. Gli ostaggi inizierebbero ad essere liberati dalla prossima settimana e Hamas avrebbe fornito le prove che almeno 20 prigionieri sarebbero in vita. A confermare questa ipotesi, il fatto che molti nomi importanti si stanno dirigendo verso la località turistica egiziana. Ieri sono arrivati i due delegati della Casa Bianca, Tamim bin Hamad Al Thani, il potente emiro del Qatar, e il ministro israeliano per gli Affari Strategici Ron Dermer. Oggi potrebbe essere la volta di Ibrahim Kalin, a capo dei servizi segreti turchi, ma soprattutto uomo di massima fiducia del presidente Erdogan.

Il nodo principale sul tavolo riguardava l’elenco dei 250 prigionieri che Israele si è impegnato a rilasciare in cambio della liberazione dei 48 ostaggi che rimangono ancora nelle mani dell’organizzazione terroristica. Su questo punto, le parti si sono scambiate le liste con i nomi. Ci sono anche quelli dei palestinesi Barghouti e Saadat che per Israele restavano una ‘linea rossa’. Netanyahu, riferivano i media, era intenzionato a porre un vero e proprio veto. Un altra questione cruciale il rilascio dei rapiti, soprattutto quelli ormai senza vita per i quali la fazione palestinese ha annunciato che ci vorrà molto tempo per rintracciarli. Ma l’atmosfera è positiva, così tanto che sono stati invitati al tavolo anche una delegazione della Jihad islamica e del Fronte popolare per la liberazione della Palestina. Due sigle minori, ma coinvolte in modo tale che l’accordo sia il più ampio e quindi il più solido possibile. Il presidente egiziano, Al-Sisi, ha parlato di “segnali incoraggianti” e ha annunciato che vuole invitare Donald Trump in visita ufficiale nel Paese in occasione della firma dell’accordo. Il tycoon ottimista: “Potrei essere lì domenica”. E non esclude di andare a Gaza.

Scuse e retroscena

Intanto, il sito della testata Politico ha rivelato un retroscena sulle scuse che, la settimana scorsa, il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha offerto all’emiro Al-Thani in una telefonata avvenuta durante una sua visita negli Stati Uniti in seguito all’attacco dello scorso 9 settembre. Secondo la testata, il testo sarebbe stato redatto dallo staff della Casa Bianca. Non solo. Un funzionario dell’emirato era presente nello Studio Ovale per assicurarsi che Netanyahu, durante la telefonata, non si discostasse dalla versione preparata dalla squadra del presidente Trump. C’è poi chi fa di tutto per mettere Hamas in una luce positiva. Il presidente Erdogan, come Hamas legato ai Fratelli Musulmani, ieri ha dichiarato che il gruppo terroristico ha “chiaramente dimostrato il suo impegno per la pace”, aggiungendo che “non è né giusto, né corretto, né realistico addossare l’intero onere della pace a Hamas e ai palestinesi”.