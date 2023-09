Incassi, Oppenheimer saldo in testa verso i 18 milioni totali

Nel primo week end della mostra del cinema di Venezia con ben 15 nuovi titoli in uscita Oppenheimer mantiene saldamente la prima posizione nella classifica Cinetel. Il film di Christopher Nolan si avvia verso i 18 milioni di incasso totali dato che nel fine settimana, seppur con un calo del 30%, ha guadagnato altri 4 milioni 832mila euro e una media di 8.448 su 572 schermi. Il film di Christopher Nolan è anche diventato il quinto film come migliore incasso dal 2021. Seconda piazza per il terzo capitolo della saga The Equalizer, Senza tregua con con Denzel Washington ritiratosi in un paesino della Sicilia. Il film, nel cast ci sono anche Dakota Fanning, Gaia Scodellaro, Eugenio Mastrandrea e Remo Girone, ha debuttato con 669mila e una media di 2.052 euro su 326 sale raggiungendone 851mila in 5 giorni. Terzo il cartoon Tartarughe Ninja caos mutante di Jeff Rowe e Kyler Spears, basato sull'omonima serie a fumetti ideata nel 1984 da Kevin Eastman e Peter Laird, che ha esordito con 560 mila euro, una media di 1.544 su 363 schermi e un risultato complessivo di 743mila euro da mercoledì scorso. Quarta posizione per La casa dei fantasmi, in calo del 50%, che ha messo in cascina 438mila euro (la media è 1.172 su 374 sale) per un totale di 1 milione 969mila in 15 giorni. Slitta quinta dal terzo posto Barbie, che ha incassato altri 429mila euro (-34%) per un totale di oltre 31milioni di euro. Tante nuove uscite nel resto della top ten: sesta Jeanne du Barry - La favorita del re di Maiwenn con Johnny Depp, settimo L'ordine del tempo di Liliana Cavani con Alessandro Gassmann, Claudia Gerini, ottava Una commedia pericolosa di Alessandro Pondi con Enrico Brignano, Gabriella Pession, Paola Minaccioni, nono Manodopera del francese Alain Ughetto. Chiude decimo Shark 2. Nel weekend l'incasso è stato di 8.108.490 euro con un -15% rispetto al weekend precedente e +149.95% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.