Il Tesoro colloca Btp a 7 e 30 anni con domanda oltre 100 miliardi

Il Tesoro ha collocato due Btp, uno a 7 anni e uno a 30 anni indicizzato all'inflazione, raccogliendo una domanda superiore ai 100 miliardi di euro. Per il Btp a 7 anni, che ha raccolto ordini per oltre 50 miliardi, l'ammontare collocato è stato fissato a 8 miliardi mentre quello a 30 anni, che aveva una 'size' predefinita di 3 miliardi, ha ricevuto richieste superiori ai 53 miliardi, riferiscono fonti bancarie. La forte domanda, che segue la promozione dell'Italia da parte di S&P, ha permesso di restringere da 15 a 13 punti base sull'indicazione iniziale di prezzo lo spread del primo bond e da 38 a 36 punti quello del secondo.