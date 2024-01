Il ragazzo e l'airone, incasso record nei primi 7 giorni 2024

Il ragazzo e l'airone di Hayao Miyazaki è stato il maggiore incasso al box office italiano nei primi sette giorni del 2024, con quasi 4 milioni di euro (3.940.950). Distribuito da Lucky Red, il nuovo capolavoro animato targato Studio Ghibli ha già accolto nelle sale oltre 500mila spettatori, un risultato storico mai raggiunto prima in Italia dai film del regista. Un record che si aggiunge alla vittoria ai Golden Globe, dove per la prima volta è stato premiato un film giapponese come Miglior Film d'Animazione. Toshio Suzuki, produttore e cofondatore di Studio Ghibli, ha dichiarato: "Sono molto felice che Il ragazzo e l'airone abbia ricevuto un premio ai mitici Golden Globe. È la prima volta che lo Studio Ghibli riceve un Golden Globe ed è una sensazione particolare per noi. Dall'inizio dell'anno il Giappone è stato colpito da una serie di tragici incidenti e terremoti. Quando ascolto le testimonianze delle numerosissime persone ancora in attesa di soccorso nelle zone disastrate, il mio senso di disperazione cresce sempre più. In una situazione del genere, spero che la bella notizia di aver vinto un premio possa portare un sorriso sul volto di tutti, anche se magari solo in parte. Insieme ai nostri distributori statunitensi speriamo in ulteriori successi futuri per il film. Ringrazio molto i Golden Globe per questo grandissimo onore" Grande successo anche per lo Studio Ghibli Pop-Up Store, inaugurato lo scorso 20 dicembre all'interno del Cinema Giulio Cesare di Roma, che ieri ha chiuso i battenti dopo quasi 20 giorni di file e folle di appassionati che per la prima volta in Italia hanno potuto acquistare i prodotti ufficiali dello studio cinematografico giapponese.