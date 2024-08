Nuovo interrogatorio questo pomeriggio per Sergio Ruocco, compagno di Sharon Verzeni, la donna di 33 anni uccisa a coltellate la notte tra il 29 e il 30 luglio scorsi mentre camminava in strada. L'idraulico di 37 anni è rimasto alcune ore all'interno del comando provinciale, sempre senza avvocato. È stato sentito per la terza volta come persona informata sui fatti.