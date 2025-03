Ignazio La Russa: "Trovare una strada comune per Pirelli e Sinochem"

Il presidente del Senato Ignazio La Russa, sulla questione della composizione dell'azionariato Pirelli e della normativa Usa che pone limiti a tipologie di aziende legate alla Cina o alla Russia, auspica che si trovi "una strada comune". Da Shanghai, dove è impegnato in una visita ufficiale in Cina, La Russa ha detto di aver appreso "che Pirelli ha avanzato al socio Sinochem una concreta proposta finalizzata a trovare una strada comune per salvaguardare gli interessi e il futuro dell'azienda. Da parte mia, auspico che il percorso porti a soluzioni positive per tutti e consenta a Pirelli di proseguire nei suoi rapporti commerciali".