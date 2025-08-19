Martedì 19 Agosto 2025

Beppe Boni
Ultima oraMuore 15enne investito in bici sulle strisce pedonali
19 ago 2025
Muore 15enne investito in bici sulle strisce pedonali

Nel padovano, centrato da un'auto che arrivava da tangenziale

Un ragazzo di 15 anni che in sella alla bicicletta stava attraversando un passaggio pedonale, a Loreggia (Padova), è stato investito e ucciso da un'automobile, questo pomeriggio. Il giovane si trovava nei pressi della ciclabile 'Ostiglia' e stava attraversando sulle strisce pedonali quando una vettura, proveniente da una tangenziale è sopraggiunta senza che il conducente si accorgesse della presenza del ragazzo, in mezzo alla strada. L'impatto è stato violento e quando sono arrivati i sanitari del Suem non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 15enne.

