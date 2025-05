L'esercito israeliano (Idf) ha reso noto su Telegram di aver colpito nella notte un "notevole" numero di "terroristi" di Hamss che operavano in un centro di comando e controllo situato nell'ospedale Nasser di Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza. Il centro "veniva utilizzato dai terroristi per pianificare e realizzare attacchi terroristici contro civili israeliani e truppe dell'Idf", si legge inoltre in un comunicato.