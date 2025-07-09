Grecia sospende esame domande asilo per arrivi nord Africa

"Procediamo alla sospensione, per tre mesi, dell'esame delle domande di asilo per coloro che arrivano in Grecia dal nord Africa con le imbarcazioni": lo ha dichiarato il premier ellenico, Kyriakos Mitsotakis, intervenendo in parlamento. Mitsotakis ha aggiunto che la situazione di emergenza a Creta, dove sono aumentati gli sbarchi, "richiede misure straordinarie". Lo riporta Kathimerini. Mitsotakis ha aggiunto di avere informato la Commissione europea della decisione. "Il governo greco manda in modo risoluto un messaggio: il passaggio verso la Grecia è chiuso", ha dichiarato il premier ellenico. Mitsotakis ha anche annunciato la costruzione nell'isola di Creta di una struttura di accoglienza chiusa e permanente per gestire il fenomeno migratorio a livello locale. "I nostri colloqui con la Libia, sia con il governo riconosciuto a livello internazionale della Libia occidentale, sia con quello della Libia orientale, continuano", ha aggiunto il premier, spiegando che "le forze armate greche sono disposte a collaborare con le autorità libiche per impedire la partenza di imbarcazioni dalle coste" del paese nord-africano.