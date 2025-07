Incassi Usa, I Fantastici Quattro volano subito in testa

Partenza con il piede giusto al botteghino Usa per I Fantastici Quattro - Gli Inizi: il nuovo adattamento cinematografico dei fumetti Marvel ha incassato 118 milioni di dollari in 4.125 sale nel weekend, un bottino leggermente superiore alle aspettative, che si attestavano tra i 100 e i 110 milioni di dollari. Il film di Matt Shakman, con Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach e Joseph Quinn - riferisce la stampa specializzata americana - ha messo a segno altri 100 milioni di dollari sul mercato internazionale, per un totale globale di 218 milioni di dollari, a fronte di un costo di oltre 200 milioni.

I Fantastici Quattro - Gli Inizi si piazza così al quarto posto per incassi nazionali dell'anno, dopo Un film Minecraft (162 milioni di dollari), Lilo & Stitch (146 milioni di dollari) e Superman (125 milioni di dollari). L''uomo d'acciaio' scivola al secondo posto nel box office del fine settimana con 24,9 milioni di dollari da 3.930 sale, in calo del 57% rispetto al weekend precedente; l'adattamento di Warner Bros. e DC Studios ha generato 289,5 milioni di dollari negli Stati Uniti e 502,7 milioni di dollari a livello globale.

Terzo gradino del podio per Jurassic World - La rinascita della Universal, con 13 milioni di dollari da 3.550 sale. L'epopea firmata da Gareth Edwards che rilancia la saga dei dinosauri, con Scarlett Johansson, Jonathan Bailey e Mahershala Ali, ha incassato 301 milioni di dollari in Nord America e 718 milioni di dollari a livello globale.

Al quarto posto F1 - Il Film, diretto da Joseph Kosinski, targato Apple e interpretato Brad Pitt, con 6,2 milioni di dollari al quinto giro di pista (-37% rispetto al fine settimana precedente), per un totale di 165,6 milioni di dollari nel mercato domestico e di 509 milioni di dollari in tutto il mondo.

Chiude la top five I Puffi, il musical d'animazione della Paramount, con 5,4 milioni di dollari in 3.504 sale, in calo del 50% rispetto al deludente debutto da 11 milioni di dollari. Il film per famiglie ha incassato 22,7 milioni di dollari al botteghino nazionale e 46 milioni di dollari a livello internazionale, per un totale di 69 milioni di dollari.