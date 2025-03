Giuseppe Conte a Strasburgo: "Manifestare contro il riarmo è un dovere"

Sulla piazza del 15 ho apprezzato le parole di Michele Serra contro il riarmo, gli fa onore. Ma oggi ho assistito a un dibattito qui a Strasburgo delle istituzioni europee, anche Costa, in cui la maggioranza degli interventi era per il riarmo. Manifestare oggi vuol dire battersi contro il riarmo. I cittadini non vogliono l'ambiguità di una piazza dove tanti porteranno le bandiere di guerra". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a Strasburgo.