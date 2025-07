Macron, raddoppierò bilancio della difesa da oggi al 2027

Il presidente francese, Emmanuel Macron, vuole "portare uno sforzo nuovo e storico" in materia di difesa ed ha annunciato che il bilancio di questo settore in Francia raddoppierà da oggi al 2027". Macron ha spiegato che "alla legge di programmazione militare si aggiungerà uno sforzo di 3,5 miliardi nel 2026 e di 3 miliardi ulteriori l'anno seguente". "Consacreremo dunque 64 miliardi di euro per la nostra difesa nel 2027. E' il doppio del bilancio di cui le forze armate disponevano nel 2017", ha aggiunto.