Trump in visita nel Regno Unito dal 17 al 19 settembre

La visita di Stato del presidente americano Donald Trump nel Regno Unito, la sua seconda in due mandati, è stata programmata dal 17 al 19 settembre. Lo ha annunciato oggi Buckingham Palace.

L'inquilino della Casa Bianca e sua moglie Melania saranno ospiti del capo di Stato britannico re Carlo III e della regina Camilla al Castello di Windsor, vicino Londra. Trump è stato invitato tramite una lettera del sovrano consegnatagli dal primo ministro britannico Keir Starmer lo scorso febbraio. "È la prima volta che un leader viene invitato due volte a compiere una visita di Stato", aveva dichiarato Starmer all'epoca. L'invito era stato descritto pochi minuti dopo come un "enorme onore" dal presidente americano. Durante il suo primo mandato, Trump è stato ricevuto nel 2019 dalla regina Elisabetta II.

A differenza del presidente francese Emmanuel Macron, che ha potuto parlare al Parlamento britannico durante la sua recente visita di Stato, il presidente Usa non è previsto che parli alla Camera dei comuni a Westminster a causa di un problema di programmazione: la camera bassa del Parlamento britannico non sarà in seduta durante la visita di Trump, a causa della pausa parlamentare legata ai congressi di partito.