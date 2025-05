Gino Cecchettin cerca dialogo con giovani che esaltano Turetta

Gino Cecchettin vorrebbe parlare con il giovane arrestato a Busto Arsizio, in provincia di Varese, che aveva scritto 'capisco Turetta', e un 19enne fermato a Venezia e che sui social diceva 'Turetta è un modello da seguire', inneggiando quindi all'assassino di sua figlia Giulia. "Vorrei veramente un confronto. Secondo me è proprio a loro che dovremmo parlare perché chi esalta la violenza forse ha più bisogno da altri di capire che c'è un modo nuovo di parlare", ha detto a Milano. "Dovremmo cercare il confronto non l'attacco" ha detto aggiungendo che vorrebbe che questi giovani "passassero una settimana della vita di Turetta oggi".