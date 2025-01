Friedrich Merz invoca un cambiamento nel diritto d'asilo dopo l'attacco ad Aschaffenburg

Il capo della Cdu tedesca Friedrich Merz chiede "un cambiamento fondamentale nel diritto d'asilo, di ingresso e di soggiorno in Germania", reagendo all'attacco di Aschaffenburg, dove ieri un giovane afghano ha aggredito dei bambini di un asilo nido al parco, uccidendo un piccolo di due anni e un uomo di 41 intervenuto sul fatto. "Io mi rifiuto di riconoscere che i fatti di Mannheim, Solingen, Magdeburgo e adesso Aschaffenburg siano la nuova normalità", ha commentato. "Siamo davanti a un mucchio di frantumi di una politica sbagliata portata avanti da dieci anni sull'asilo e l'immigrazione in Germania".