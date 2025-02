Friedrich Merz esclude collaborazione tra Cdu e AfD al congresso di Berlino

"Noi possiamo assicurare una cosa: con il partito che si fa chiamare Alternative fuer Duetschland noi non collaboreremo, né prima, né dopo. Mai". Lo ha detto il leader della Cdu e candidato cancelliere, Friedrich Merz, parlando a Berlino, al congresso di partito, all'indomani delle forti proteste per l'asse con Afd sulla mozione migranti passata la settimana scorsa al Bundestag. Le parole di Merz sono state accolte con una doppia ovazione dai delegati della Cdu in sala.