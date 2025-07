Fonti Viminale, su Cpr già al lavoro per una nuova norma

"La legge istitutiva dei Centri di permanenza per il rimpatrio risale al '98, ovvero alla legge Turco Napolitano. L'odierna pronuncia della Corte Costituzionale mette in luce quindi una carenza risalente nel tempo senza tuttavia mettere in discussione la legittimità dell'utilizzo dei Cpr per il rimpatrio dei migranti irregolari. Sul punto gli uffici del Viminale erano già impegnati nella redazione di una norma di rango primario". Così fonti del Viminale.