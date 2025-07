Nyt, Israele non ha prove del presunto saccheggio aiuti di Hamas

Israele non ha prove di alcun presunto sistematico saccheggio degli aiuti dell'Onu da parte di Hamas, argomento principale utilizzato per giustificare la creazione della controversa Gaza Humanitarian Foundation. Lo riporta il New York Times, citando due alti ufficiali militari israeliani e altri due israeliani coinvolti nella vicenda.

Le fonti, che hanno parlato in condizione di anonimato, affermano che il sistema delle Nazioni Unite per la distribuzione degli aiuti è stato finora il metodo più affidabile ed efficace, mentre Hamas ruberebbe da organizzazioni più piccole che contribuiscono agli aiuti.

L'esercito israeliano ha dichiarato al Times in una nota che il saccheggio di aiuti da parte di Hamas è "ben documentato" e che "ha sfruttato gli aiuti umanitari per finanziare attività terroristiche". Tuttavia, non ha smentito le notizie secondo cui non ci sono prove che suggeriscano un saccheggio regolare degli aiuti Onu.