Sabato 11 Ottobre 2025

Il Nobel un colpo alle dittature

Carmine Pinto
Il Nobel un colpo alle dittature
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Dazi Usa CinaAccordo GazaMetano AntartideGiro di Lombardia 2025Ballando con le stelle 2025
Acquista il giornale
Ultima oraFonti, tra misure Ue ai 27 su Israele stop ad accordo
10 lug 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Fonti, tra misure Ue ai 27 su Israele stop ad accordo

Fonti, tra misure Ue ai 27 su Israele stop ad accordo

È il documento-Kallas dopo la revisione, in tutto 10 proposte

È il documento-Kallas dopo la revisione, in tutto 10 proposte

È il documento-Kallas dopo la revisione, in tutto 10 proposte

Il Servizio di Azione Esterna dell'Ue ha presentato alle delegazioni dei 27 il report con le opzioni sulle azioni da prendere in seguito alla revisione dell'Accordo di Associazione con Israele. In tutto - a quanto si apprende - sono elencate 10 possibili misure, che vanno "dalla sospensione totale" dell'accordo, alla "sospensione delle misure commerciali preferenziali" o "dell'esenzione di visti". Per ogni misura è elencata inoltre la procedura di voto relativa (a maggioranza o all'unanimità, ndr).

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Unione Europea