Fonti, tra misure Ue ai 27 su Israele stop ad accordo

Il Servizio di Azione Esterna dell'Ue ha presentato alle delegazioni dei 27 il report con le opzioni sulle azioni da prendere in seguito alla revisione dell'Accordo di Associazione con Israele. In tutto - a quanto si apprende - sono elencate 10 possibili misure, che vanno "dalla sospensione totale" dell'accordo, alla "sospensione delle misure commerciali preferenziali" o "dell'esenzione di visti". Per ogni misura è elencata inoltre la procedura di voto relativa (a maggioranza o all'unanimità, ndr).