Fontana,esempio coraggio e determinazione giudice Borsellino

A 33 anni dalla terribile strage di via D'Amelio, il mio pensiero commosso va al giudice Paolo Borsellino e agli agenti della scorta uccisi: Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina. In questa giornata rivolgo la mia sentita vicinanza ai loro familiari. L'esempio di coraggio e determinazione del giudice Borsellino nella lotta alla mafia rappresenta un'eredità preziosa di cui fare tesoro, che continua a ispirare ogni giorno chi è impegnato nella difesa della legalità. In omaggio alla sua memoria e al suo sacrificio, alla Camera dei deputati, abbiamo esposto la borsa che il magistrato portava con sé anche il giorno della strage. Nel cuore dell'istituzione, quella borsa è un simbolo concreto del suo ricordo che vive nei valori che Borsellino ha rappresentato". Lo afferma il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.