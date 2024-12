F1: test Abu Dhabi; vola Ferrari Leclerc, 2/o Sainz su Williams

La Ferrari si conferma competitiva anche nell'ultimissimo giorno di 'scuola' della Formula 1 2024 ad Abu Dhabi. Nel test Pirelli con gomme in vista del prossimo anno, Charles Leclerc stacca il miglior crono a Yas Marina in 1:23.510, precedendo di oltre un decimo l'ormai vecchio compagno Carlos Sainz su Williams. Terzo crono per George Russell su Mercedes, mentre Kimi Antonelli sempre sulla monoposto della Stella d'Argento, chiude 5° con 62 giri nel motore. Più staccate le McLaren di Norris (16°) e Piastri (19°). La F1 va in vacanza, ma torna il 18 febbraio per la presentazione show dei piloti a Londra. Poi i test in Bahrain e il Mondiale dal 14 al 16 marzo in Australia.